Vakbonden bij Plukon voeren actie omdat de coronamaatregelen niet nageleefd worden

Maasmechelen - Bij Plukon in Maasmechelen hebben de vakbonden actie gevoerd omdat de coronamaatregelen niet nageleefd worden. Het is symbolisch voor wat zich in meerdere grote en kleinere bedrijven in Limburg op de werkvloer afspeelt, klinkt het.

Vele vaste werknemers zitten ziek of uit angst om besmet te worden, thuis. De directie doet beroep op interimmers, jobstudenten en een buitenfirma, maar slaagt er niet in om de afstandsregels in de refter, de kleedkamer en aan de tikklok te laten respecteren. De vakbonden vragen dat de arbeidsinspectie ingrijpt. Volgens de directie was er deze namiddag overleg en is een oplossing uitgedokterd. Maar als de situatie morgen niet verandert, roept het ABVV op om het werk neer te leggen.