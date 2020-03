Trump en Erdogan roepen op tot staakt-het-vuren in Syrië en Libië

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan zijn er dinsdag in een telefoongesprek mee akkoord gegaan dat het belangrijk is om in landen die in oorlog zijn, zoals Syrië en Libië, tot een staakt-het-vuren te komen nu er een wereldwijde gezondheidscrisis woedt. Dat heeft het Witte Huis gemeld.

“De presidenten Trump en Erdogan zijn akkoord dat het belangrijker is dan ooit dat conflictlanden, in het bijzonder Syrië en Libië, tot een staakt-het-vuren komen en werken aan een oplossing”, aldus het Witte Huis in een persbericht.

Eerder riepen onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie op tot een staakt-het-vuren in Syrië, zodat het door oorlog verscheurde land de kans zou krijgen op een betere manier om te gaan met de dreiging van het nieuwe coronavirus.

In het Syrië zijn, in de regio’s die onder controle staan van de Syrië regering, al vijf coronabesmettingen gerapporteerd. Een persoon kwam al om het leven. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn verplaatsingen tussen de provincies verboden.

In Libië zijn al zeker acht mensen besmet met het virus. De autoriteiten kondigden maandag aan meer dan 450 gevangenen vrij te laten om de verspreiding van het virus in te dammen.