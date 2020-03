FIA komt met noodmaatregelen en past F1-reglement aan

Sebastian Vettel in de Ferrari F1-bolide van 2020 Foto: Ferrari

De FIA heeft vandaag bekendgemaakt dat er een akkoord is bereikt om verschillende noodmaatregelen in te voeren alsook een aanpassing van het F1-reglement te doen.

De verschillende 'noodmaatregelen' alsook het aanpassen van het F1-reglement is door de World Motor Sport Council goedgekeurd en moet er voor zorgen dat de FIA sneller kan reageren en beslissingen kan nemen.

Sneller beslissen zonder aan iedereen te moeten vragen of ze akkoord zijn, dat is wat de komende weken en maanden noodzakelijk zal zijn indien we alsnog tot een F1-kalender voor 2020 willen komen. FIA-president Jean Todt krijgt door de aanpassingen meer macht en zal daardoor doortastender en sneller beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het seizoen 2020.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

- Artikel 1.3 werd toegevoegd zodat bepaalde artikelen gewijzigd kunnen worden met 60 procent steun van de teams. Hierdoor kan er flexibeler met moeilijke omstandigheden omgegaan worden. Wel is later een goedkeuring van de World Motor Sport Council noodzakelijk.

- Schrapping van artikel 5.5 waardoor de FIA en de Formule 1 een kalender kunnen opstellen zonder dat de F1-teams voorafgaand akkoord gaan.

- Artikel 10.5 waarmee er wijzigingen aan de tests gebeuren.

- Toevoeging van het stilleggen van de fabrikanten van de power units (artikel 21.10 en 21.11)

- Wijziging van het aantal toegestane Power Unit-elementen als het aantal wedstrijden vermindert (artikel 23.3)

- Verbod van de aerodynamische ontwikkeling in 2020 voor het reglement van 2022 (vanaf zaterdag 28 maart)

De FIA liet tevens weten dat de invoering van het nieuwe F1-reglement officieel wordt uitgesteld naar 2022. Het Dual Axis Steering (DAS) waarmee Mercedes tijdens de F1-wintertests opeens kwam blijft nog steeds vanaf 2021 verboden.

