Het verbindingsplein tussen de Molenpoort en het nieuwe Quartier Bleu in Hasselt is bijna klaar. Arbeiders plaatsen nog een zitbank en wat verkeersborden. Alleen de straatverlichting mankeert.

Een enorme vlakte. Dat is het nieuwe plein op de ‘kop’ van de Hasseltse kanaalkom, ook al omdat het vernieuwde wegdek van de Groene Boulevard opgaat in het geheel. Er is groen, maar het is voorlopig weinig ...