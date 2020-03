18 nieuwe coronadoden in Limburgse ziekenhuizen: 102 in totaal

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw 18 coronapatiënten overleden, het hoogste aantal tot nu toe op één dag. Dat brengt de totale dodenbalans in de ziekenhuizen al op 102. In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis stierven de afgelopen 24 uur maar liefst zeven coronapatiënten.

Het coronavirus blijft in Limburg keihard toeslaan. De afgelopen 24 uur stierven in de Limburgse ziekenhuizen maar liefst 18 coronapatiënten, dat is het hoogste aantal overlijdens op één dag sinds de start van de coronacrisis. Het vorige trieste record was voor afgelopen weekend, toen van zaterdag op zondag 17 coronapatiënten het leven lieten. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierven de afgelopen 24 uur maar liefst zeven coronapatiënten, waarmee het totale aantal coronadoden daar al op 32 komt. Het Mariaziekenhuis in Pelt had op één dag vier nieuwe sterfgevallen te betreuren, waarmee de teller daar op 11 coronadoden staat. Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft met drie nieuwe overlijdens in totaal nu 15 coronadoden. Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft met één extra overlijden 23 coronadoden, in het ZOL in Genk zijn er dat tien, het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik telt zes coronadoden, in het AZ Vesalius in Tongeren staat de teller op vijf. De dodenbalans in de Limburgse ziekenhuizen staat hiermee al op 102. Daarnaast stierven ook nog heel wat coronapatiënten in de Limburgse rusthuizen.

513 coronapatiënten

Het aantal opgenomen coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen is ondertussen opgelopen tot 513, dat zijn er 32 meer dan de dag voordien. Van de 513 patiënten verblijven er momenteel 116 op de dienst intensieve zorgen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt telt nog altijd het hoogste aantal coronapatiënten: 131, van wie 35 op intensieve. Het ZOL in Genk telt nu 112 coronapatiënten, van wie 36 op intensieve. Eerder vandaag raakte al bekend dat het totaal aantal Limburgers dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, is opgelopen tot 1.547, dat zijn er 60 meer dan de dag voordien. Het gaat om de laagste stijging van de afgelopen zes dagen. Op dit moment zijn 18 op 10.000 Limburgers besmet met het coronavirus.