TIPS. Veilig zonnen en stilte in je thuiskantoor

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Veilig zonnen op je terras

Momenteel kunnen we enkel dromen van een ontspannende strandvakantie maar dat wil niet zeggen dat we op ons terras niet even kunnen genieten van de stralende lentezon. Ook de eerste zonnestralen kunnen je huid verbranden. Deze filter beschermt tegen UVB en UVA-stralen en je huid wordt door de crème op waterbasis gehydrateerd. Als je dan toch nog op vakantie kunt vertrekken, neem je de zonneproducten gewoon mee: ze zijn ‘sea friendy’ en dus veilig voor het milieu.

ISDIN ‘Fusion Water 5’ – 24,60 euro bij de apotheek of de parafarmacie.

Comfortabel met badstof



Om te dragen in jouw luie zetel of aan je bureau tijdens een videovergadering: de comfortabele creaties van Howlin’, het Belgische label van de Antwerpse broers Jan en Patrick Olyslager. Howlin, dat eigenlijk ‘stinkt’ betekent in een Schots dialect, combineerde zomerse kleuren met een simpele snit. De collectie is te verkrijgen via www.morrison.be. Prijzen variëren van 20 euro voor een paar sokken tot 205 euro voor een gebreide trui.

Zoet voor bij de koffie



Gaan je koffiepauzes tegenwoordig gewoon thuis door? Dan kan er bij een kopje misschien wel een taartje bij, kwestie van de quarantaine aangenamer te maken. Kirsten Mertes, vrouw achter de webshop Smak, wat staat voor smakelijk eten, bakt taarten en desserts met seizoensgebonden ingrediënten voor particulieren, bedrijven & horeca. Bestellen en thuis laten afleveren kan op aanvraag via de officiële site smak.annorlunda.be

Stilte in je thuiskantoor



Wie thuis werkt, moet zich ook kunnen concenteren en daar is af en toe stilte voor nodig. Of een streepje muziek in je oren. Met het gamma koptelefoons in het JBL-gamma, verkrijgbaar in verschillende kleuren, zit je goed. Deze reduceren omgevingsgeluid en bezorgen je tegelijk een ontspannende ervaring als je naar de nieuwste hype 8D-muziek wilt luisteren. De roze koptelefoon, tune 600 btnc, kost 99 euro.