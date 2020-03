Muzemix aan de slag met virtuele kunstbeleving

Dilsen-Stokkem - Veel verenigingen zoeken op dit moment naar alternatieven om hun werking, ondanks de corona-dreiging, te kunnen voortzetten. Meestal biedt het digitale luik hiervoor een gepaste oplossing. Enkele kernvrijwilligers van Muzemix gingen enthousiast aan de slag om kunstbeleving online aan te bieden.

Zo vonden tijdens de afgelopen week de eerste digitale koorrepetities plaats. Vanuit de veiligheid van je eigen thuis toch in staat zijn om je mede-koorleden terug te zien, bij te kletsen en vooral samen muziek te beleven; het is van onschatbare waarde! Kinderkoor ZaZoe mocht de spits afbijten afgelopen donderdag. Dat leverde meteen enthousiaste en hartverwarmende resultaten op. Op vrijdag volgden dan jongerenkoor NooTuitgang en daarna volwassenenkoor Famuuz. Het was een duidelijk schot in de muzikale roos!

Digi-repetitie

Tristan Kenzeler, koorlid van Famuuz vertelt zeer dankbaar: "Het was een ongelooflijk gevoel om iedereen even terug te kunnen zien. Het is niet enkel het gemis van de repetities dat aan je begint te knagen maar ook de bezorgdheid ten opzichte van je mede-koorleden die we nu wellicht allemaal voelen ten gevolge van de corona-crisis. Om op zo’n moment plots meer dan 30 deelnemers te zien verschijnen bij aanvang van onze eerste digi-repetitie, was erg bijzonder en soms ook wel even moeilijk en overweldigend. Het zijn deze momenten die je doen beseffen hoe belangrijk ieder van ons voor elkaar is én onze gezamenlijke liefde voor muziek. Natuurlijk was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder de drijvende kracht van onze dirigente. Op naar de volgende repetitie."

Challenges

Ook Villa-M en Muze-academie, theaterafdelingen van Muzemix inspireren kinderen en tieners om op eigen houtje aan de slag te gaan. Eén van de jonge begeleiders, Jasmien Van de Beek vertelt zeer enthousiast: "Bij het woord ‘quarantaine’ sluipt de gedachte van verveling meteen in ons hoofd. Daar doen wij niet aan mee! Elke zaterdagvoormiddag zenden wij een ‘challenge’ online de wereld in. Deze uitdagingen kunnen de leden tegen de volgende vrijdag insturen. Aan het einde van de week, wanneer alle challenges binnen zijn, maken wij een compilatie van de meesterwerken die we hebben ontvangen. De opdrachten zijn trouwens voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden. De challenges gaan van schilderijen nabootsen tot mimiek tonen in gekke situaties, noem maar op. Kunstbeleving geeft veerkracht. Samen zingen, toneel spelen, dansen, lezen,… is goed voor het lichaam én het brein. Kunstbeleving heeft impact op het welzijn. Volgens neurologisch onderzoek werkt kunsteducatie als middel tegen cognitieve, fysieke en mentale aftakeling. Lang leve de kunsten!"