Lanaken gaat grens volledig afsluiten op marktdagen Maastricht

Lanaken -

Vanaf woensdag 1 april zal de Nederlandse gemeente Maastricht terug een woensdag- en vrijdagmarkt organiseren. De gemeente Lanaken vindt dit een slecht initiatief omdat het in strijd is met de Belgische coronarichtlijnen en neemt daarom maatregelen om tijdens de markturen de grensovergang in Smeermaas volledig af te sluiten en de grensovergang in Veldwezelt extra te controleren.