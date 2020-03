Waarnemingen van “minstens één nieuwe wolf” in Antwerpse Kempen

Het meldpunt Welkomwolf.be heeft de voorbije dagen verschillende waarnemingen van een wolf ontvangen vanuit de Antwerpse Kempen. Eén van de meldingen gaat met zekerheid om een wolf, stelt de vzw achter het meldpunt, voor de andere is er meer onderzoek nodig. Het gaat niet om een van de Limburgse wolven, want die waren op nagenoeg hetzelfde moment actief in de buurt van Pelt.