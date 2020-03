Vlaamse ‘Waze voor winkelen’ toont hoe druk het is in supermarkt

Je moet er maar opkomen: een app ontwikkelen die je vertelt in welke supermarkten het druk is en in welke niet. “Je kan het wat vergelijken met Waze, dat gebruikmaakt van telefoondata aangevuld met informatie van de gebruikers om zo te bepalen waar er files staan en waar niet”, zegt bedenker Bart Muskala.

‘Shop Safe’ werd pas maandag gelanceerd op Google Play, de app-winkel voor Android-smartphones, en is “al enkele duizenden keren gedownload”, zegt Bart Muskala (38) van Accurat, een bedrijfje uit Deinze dat gespecialiseerd is in het verwerken van locatiegegevens voor grote winkelbedrijven.

“Het idee voor de app ontstond toen we bij het begin van de lockdown almaar meer foto’s zagen verschijnen van wachtrijen aan de supermarkten en we ook in onze directe omgeving mensen hoorden zeggen dat ze zich toch niet zo veilig voelden”, zegt Bart Muskala. “Na wat brainstormen kwamen we uit bij ‘Shop Safe’, een app voor drukte-inschatting in real time.”

Kleurcode: groen tot rood

Hoe die werkt? “Via twee sporen: een telecomoperator bezorgt ons om de vijf minuten op een geaggregeerde en dus geanonimiseerde wijze info over hoeveel mensen er op een bepaald moment in deze of gene winkel zijn. Daarnaast kunnen de gebruikers ook zelf aangeven hoe druk het is en of er bijvoorbeeld lege rekken zijn. Dat vertalen we in een kleurcode: groen betekent dat je er vlot kunt winkelen, oranje dat er al wat meer volk is en rood dat het er op dat moment zeer druk is. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe accurater de informatie.”

De app – de versie voor iOS (Apple) is nog in volle ontwikkeling – is gratis. “En dat houden we ook zo”, zegt Bart Muskala. “Wij zijn vooral een business-to-business bedrijf; die app is maar een zijsprongetje.”

Via de app kan je zien hoe druk het is in de winkel waar je naartoe wil gaan. Foto: rr