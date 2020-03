Politie Bilzen beboet negentien personen wegens schenden coronarichtlijnen

De voorbije dagen heeft de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt maar liefst negentien personen beboet wegens het schenden van de naleving van de coronarichtlijn. Dat maakten de politie en het Limburgse parket bekend. De politie kwam tussenbeide op twee feestjes. In Riemst misdroeg een man zich in een warenhuis. Hij spuugde naar een warenhuismedewerkster.

Een winkelbediende maakte dinsdag rond 9.30 uur de 58-jarige man uit Riemst er attent op dat hij ten aanzien van andere klanten een veilige afstand moest bewaren. De man reageerde geagiteerd en spuugde in de richting van een winkelmedewerkster, die gelukkig niet geraakt werd. De politie kon de agressieveling arresteren en mee naar het kantoor nemen.

De man kreeg een onmiddellijk te betalen boete van 350 euro gepresenteerd. Er werd beslist de man bestuurlijk aan te houden tot na sluitingstijd van het warenhuis.

In de nacht van maandag op dinsdag moest de politie in een woning in Hoeselt een feestje beëindigen. In totaal negeerden twaalf personen de gezondheidsvoorschriften tegen de verspreiding van het coronavirus. De eigenares van het huis en tien andere meerderjarige feestvierders werden met 250 euro beboet. De politie stelde voor een minderjarige deelnemer een proces-verbaal op, die door het jeugdparket zal behandeld worden.

In Bilzen moest de politie in de nacht van zaterdag op zondag een feestje in een woning stilleggen. Sommige fuifbeesten probeerden nog snel weg te glippen, maar bij nazicht van het huis en de aanhorende tuin konden agenten vijf jongeren arresteren, die elk een boete van 250 euro in ontvangst mochten nemen.

In Riemst werd tot slot ook een voertuig gecontroleerd op de Maastrichtersteenweg. De 37-jarige bestuurster kon geen geldige reden voor haar verplaatsing geven en kreeg vervolgens een boete van 250 euro. De vrouw zat bovendien onder invloed van amfetamines achter het stuur van haar wagen, waardoor haar rijbewijs voor de duur van 15 dagen werd ingetrokken. Ze zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.