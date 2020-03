Italiaanse man doodt vriendin, bezorgdheid groeit over effecten van lockdown

Een man heeft in Sicilië zijn vriendin gedood en daarna geprobeerd om zichzelf om het leven te brengen. De moord zorgt voor bezorgdheid rond vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en nu verplicht thuis zitten met hun partner door de lockdownmaatregelen.

Het slachtoffer is een 27-jarige vrouw, die net als haar partner geneeskunde studeerde aan de universiteit van Messina. De man belde zelf de politie op om zich aan te geven en probeerde zich daarvan van het leven te beroven. De politie heeft dat echter kunnen beletten.

Volgens de rector van de universiteit Salvatore Cuzzocrea is de tragedie gelinkt aan “de crisissituatie waarin we op dit moment leven”. “Experts hadden gewaarschuwd dat verplicht samenleven familiale conflicten kan versterken.”

De voorzitter van de feminicidecommissie in de Italiaanse Senaat, Valeria Valente, klaagde dan weer “de zoveelste vrouwenmoord aan in een woning, waar de coronacrisis ons verplicht te blijven”. “Vraag aan de persoon die u pijn zou kunnen doen om weg te gaan, en ga in het slechtse geval zelf weg en neem uw kinderen mee”, zei ze, en herhaalde dat er een noodnummer bestaat voor mensen die in dergelijke situatie zitten.

Minister voor Gelijkheid van mannen en vrouwen en voor het Gezin Elena Bonetti benadrukte vorige week nog dat het nodig is om vluchthuizen te voorzien voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en door de lockdownmaatregelen verplicht thuis moeten zitten met hun gewelddadige partner.