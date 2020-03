Crisiscel van de KBVB ondersteunt de clubs: laatste bondsbijdragen van dit seizoen worden kwijtgescholden

De KBVB heeft de voetbalclubs in ons land een hart onder de riem gestoken. In een virtuele vergadering werd beslist om de resterende bondsbijdragen die de clubs verschuldigd zijn aan de KBVB, kwijt te schelden. “De clubs zitten sinds maart zonder inkomsten terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. Daarom willen we hen financieel ondersteunen.”

Concreet gaat het om de laatste 3 schijven die nu niet meer betaald moeten worden. De beslissing kwam van de crisiscel van de KBVB, waarin alle entiteiten van het Belgisch voetbal vertegenwoordigd zijn: de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League. Op die manier krijgen de clubs wat meer ademruimte, meldt de KBVB in een persbericht.

De clubs storten in principe 9 keer per jaar een schijf bondsbijdragen. Het gaat dan om een basisbijdrage en een aanvullende bijdrage voor de verzekering. Die bijdragen worden berekend op basis van het aantal spelende leden, waarvoor de clubs een deel van het lidgeld doorstorten aan de KBVB. De crisiscel van de KBVB had eerder beslist om de betaling van de bondsbijdragen voorlopig te bevriezen. Nu is dus beslist om de resterende bijdragen volledig kwijt te schelden.

Verder wil de crisiscel vooral de solidariteit benadrukken: “De hele voetbalfamilie moet solidair zijn in deze moeilijke tijden. De clubs zitten sinds maart zonder inkomsten terwijl de kosten gewoon blijven doorlopen. De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF willen hen daarom financieel ondersteunen.”