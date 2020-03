Twintigste veroordeling voor vrouw uit Diest

Diest -

Een vrouw uit Diest heeft haar twintigste veroordeling opgelopen, ditmaal voor verboden wapenbezit. Bij een verkeerscontrole in januari 2018 had de politie een knuppel in haar auto gevonden. “Om mij in geval van nood te verdedigen”, voerde de vrouw aan. Het parket had haar een minnelijke schikking aangeboden maar daar was de vrouw echter niet op ingegaan. Vandaar dat zij nu voor de rechter moest verschijnen. Die legde haar een boete van 800 euro op, waarvan de helft met uitstel, omdat de vrouw een klein inkomen heeft.