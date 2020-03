Hier shop je merken van Belgische bodem in tijden van corona

View this post on Instagram

De coronacrisis laat haar impact voelen op onze lokale economie. Wij zeggen het al langer, maar het lijkt relevanter dan ooit: Ik Koop Belgisch / J'Achète Belge. Steun in deze moeilijke tijden onze lokale ondernemers, actief in mode, design en andere creatieve sectoren. In dit continue aangevulde overzicht verzamelen we alle webshops en alternatieve manieren van shoppen van creatieve ondernemers van hier. Dit is het uitgelezen moment om je liefde voor lokaal talent te delen met de wereld. LINK IN BIO ?? #ikkoopbelgisch #jachetebelge #sharingiscaring #samentegencorona #zorgvoorelkaar #covid19be