Voor het eerst in kaart gebracht: zoveel besmettingen telt uw gemeente

Hasselt - Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis geeft Volksgezondheid cijfers van het aantal bevestigde besmettingen per gemeente. Zo telt Hasselt het hoogste aantal besmette inwoners (175), gevolgd door Sint-Truiden (169) en Genk (166). In Herstappe heeft nog niemand positief getest.

Sciensano, het onderzoeksinstituut van Volksgezondheid, publiceert vandaag voor het eerst een kaart van ons land die een beeld geeft hoeveel inwoners per gemeente er met zekerheid besmet zijn met het coronavirus. Zo tellen Hasselt, Sint-Truiden en Genk het hoogste aantal besmette inwoners. In deze drie steden hebben tussen 112 en 254 inwoners positief getest op het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal besmettingen natuurlijk een stuk hoger omdat niet iedereen met symptomen ook getest wordt. Dat Hasselt (175 gevallen) en Genk (166 gevallen) het hoogste aantal besmettingen hebben, hoeft natuurlijk niet te verbazen omdat deze twee steden ook het hoogste aantal inwoners in Limburg tellen. Dat Sint-Truiden (169 besmettingen) - na Beringen de vierde grootste stad van Limburg - zwaar getroffen is, was eerder al bekend. Voor alle duidelijkheid: als het gaat om incidentie (het aantal besmettingen per inwonersaantal) blijft Alken de zwaarst getroffen gemeente van Limburg, en bij uitbreiding van het hele land.

Geen besmettingen in Herstappe

Nog uit de kaart blijkt dat er in Beringen, Heusden-Zolder, Lanaken en Alken tussen de 50 en 111 inwoners besmet zijn: Alken telt hiervan het hoogste aantal besmettingen (69), gevolgd door Beringen (63), Lanaken (62) en Heusden-Zolder (61). In de volgende gemeenten hebben tussen 20 en 49 inwoners met zekerheid een coronabesmetting: Lommel (36), Pelt (33), Bree (27), Maaseik (42), Dilsen-Stokkem (22), Maasmechelen (43), Diepenbeek (38), Bilzen (47), Riemst (25), Tongeren (41), Borgloon (33), Wellen (23), Gingelom (25), Nieuwerkerken (20), Herk-de-Stad (27), Halen (23), Lummen (33), Zonhoven (38) en Houthalen-Helchteren (38). De minst getroffen gemeenten in Limburg - met tussen 1 en 19 bevestigde besmettingen - zijn: Tessenderlo (15), Ham (12), Leopoldsburg (7), Hechtel-Eksel (12), Peer (11), Bocholt (19), Hamont-Achel (13), Oudsbergen (18), Kinrooi (17), As (10), Zutendaal (<5), Hoeselt (6), Kortessem (9), Heers (12) en Voeren (<5). In Herstappe heeft nog geen enkele inwoner positief getest op corona. Uit de kaart blijkt nog eens dat het noordoosten van Limburg duidelijk minder zwaar getroffen wordt door het coronavirus dan het zuidwesten van onze provincie. Uit de kaart van België blijkt dan weer dat de stad Antwerpen en Bergen, de hoofdstad van Henegouwen, in absolute aantallen het hoogste aantal bevestigde besmettingen in ons land tellen: tussen 255 en 478.