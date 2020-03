Meisje (12) dat overleed door corona, komt uit Gent: “Onwezenlijk”

Het twaalfjarige meisje dat zaterdag is overleden aan Covid-19 was een meisje uit Gent. Dat wordt bevestigd door het Gentse stadsbestuur. Het meisje ging tot 13 maart naar de opvang van een school van de Stad Gent.

“Ze testte positief op het coronavirus. Ze is plots op drie dagen tijd enorm achteruitgegaan met hoge koorts. We willen onze steun betuigen aan haar ouders, familie en vrienden”, zei Steven Van Gucht van het crisiscentrum over het coronavirus dinsdag. “Het is uitzonderlijk en we kunnen geen eenduidige verklaring geven voor dergelijke gevallen.”

Opvang voor omgeving

Het gaat om een meisje dat naar school ging in Gent. Dat bevestigt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs in Gent. Alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school De Harp zijn dinsdag op de hoogte gebracht via een mail. “Met de klasgenoten van het meisje en hun ouders is er persoonlijk contact geweest, net zoals met de leerkrachten”, zegt Decruynaere. “Zij krijgen opvang voorzien door het CLB en andere gespecialiseerde instanties.”

Medeleven en steun

Decruynaere uit namens het Gentse stadsbestuur “het absolute medeleven en steun aan de familie en de school”. “Het is onwezenlijk dat zij op deze manier afscheid moeten nemen. We zullen hen zo goed mogelijk begeleiden.” Er wordt nadrukkelijk gevraagd om de privacy van de ouders en de school te respecteren.

Ook de school reageert aangeslagen. “Het schoolteam en het bestuur bieden hun diepste medeleven aan en staan in nauw contact met de familie om steun te bieden waar dit kan. Ook ouders, klasgenoten en leerkrachten staan we bij waar nodig rond dit droeve nieuws”, staat er in een officieel bericht van De Harp te lezen.

Geen gevaar

Het meisje was laatst aanwezig in de school op vrijdag 13 maart. “Het is belangrijk om weten dat de leerlinge sindsdien niet meer naar school of de opvang is gekomen en geen contact meer had met het team. Vrijdag zal dit intussen 3 weken zijn”, aldus het schoolteam. Dat is belangrijke informatie in het kader van preventie voor het coronavirus.