Verveel je je? Wat denk je van deze ‘moeilijkste puzzel ooit’

De ideale remedie tegen de verveling nu je verplicht zo veel mogelijk in je kot moet blijven? Lekker oubollig puzzelen! Is die uitdaging te beperkt, dan moet je deze geheel witte puzzel van Japanse makelij eens uitproberen.

Urenlang kun je soms bezig zijn aan een puzzel van 1.000 of 2.000 stukjes en dus zijn ze in deze tijden van coronacrisis een welgekomen afleiding. Alsof die nog niet uitdagend genoeg zijn, bedacht de Japanse fabrikant Beverly er eentje die uit 2.000 stukken bestaat en volledig wit is. Er is dus geen enkele houvast wat de tekening betreft en de stukjes zijn ook nog eens piepklein, want de puzzel zelf is maar 72 bij 49 centimeter groot.

Wie de puzzel wil kopen, krijgt dan ook al snel enkele waarschuwingen mee. “Dit is niet voor beginners en enkel geschikt voor mensen ouder dan achttien jaar”, klinkt het onder meer. Bovendien heb je volgens de makers “zeer gemotiveerd” zijn om dit tot een goed einde te brengen. De puzzel kreeg dan ook niet voor niets de naam ‘Pure White Hell’ mee. Voor dat stukje hel betaal je 3.300 Japanse yen of omgerekend 27 euro.