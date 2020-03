Moslims die overlijden kunnen dezer dagen moeilijk gerepatrieerd worden naar hun herkomstland. Marokkanen moeten begraven worden in het land waar ze sterven. Repatriëringen naar Turkije lukken wel nog, maar familie mag niet meereizen.

Moslims worden zeer vaak nog in hun land van herkomst begraven. Maar in deze coronatijden is dat moeilijk. Vanuit België mag je niet meer naar Marokko vliegen, dat inreisverbod heeft dus ook gevolgen ...