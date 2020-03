Steven Vranken van de L&M-Band: “Muziek brengt mensen samen, zelfs ook op afstand.”

In het ‘Blijf in uw kot-concert’ van vandaag is het podium helemaal voor Steven Vranken. Voor velen waarschijnlijk ook wel bekend als zanger/gitarist van de bekende L&M-Band. Een coverduo dat al jaren in het circuit toert. Je kent de L&M-Band waarschijnlijk ook van hun heel mooie versie van het Limburgse volkslied.

Steven is geboren en getogen in Alken en geeft, als hij niet met muziek bezig is, les aan de school Buidtelberg in Houthalen-Helchteren. Hij aarzelde geen seconde toen Het Belang van Limburg hem vroeg om enkele nummers vanuit zijn kot voor deze concertreeks op te nemen.

Mocht u een schenking in de digitale hoed wensen te doen dan mag u er op rekenen dat de bestemming helemaal juist zit. Steven Vranken steunt de VZW Tsimba & Evy’s Children Home. Een weeshuis in Kenia dat werd opgericht door Alfons Vos uit Genk nadat hij z’n dochter Evy verloor in 2014. Permanent verblijven er tussen de 30 en 40 weeskinderen die elk dankzij de support van 4 peters en meters uit België toch een mooie toekomst hebben. De VZW Tsimba & Evy’s Children Home zorgt voor de noodzakelijke bijkomende ondersteuning.

