Schattig: orang-oetans spelen met otters in Pairi Daiza

Schattiger dan dit wordt het vandaag waarschijnlijk niet. Dierentuin Pairi Daiza deelt foto’s van een familie orang-oetans die zich goed lijkt te amuseren met een groepje otters.

De orang-oetans en otters leven samen in Pairi Daiza met het oog op het welzijn van de apen in gevangenschap. De otters leven in de rivier die door het verblijf van de orang-oetans stroomt en moeten de apenfamilie entertainen. “Dat is nodig voor hun mentale, emotionele en fysieke gezondheid”, klinkt het.

De 24-jarige orang-oetan Ujian, de 15-jarige Sari en Berani, hun drie jaar oude zoontje, lijken alvast te genieten van het gezelschap van de otters. Maar ook voor de otters is het een welkome afwisseling. “Het maakt het leven van beide diersoorten leuk en interessant”, klinkt het bij de dierentuin.

Foto: Pairi Daiza Pascale Jones

Ook de 3-jarige Berani is blij met de otters in zijn verblijf. Foto: Pairi Daiza Pascale Jones