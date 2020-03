1.547 Limburgers met corona, 18 op 10.000 besmet

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, is opgelopen tot 1.547, dat zijn er 60 meer dan de dag voordien. Het gaat om de laagste stijging van de afgelopen zes dagen. Op dit moment zijn 18 op 10.000 Limburgers besmet.

Het aantal Limburgers dat met zekerheid drager is van het coronavirus is opgelopen tot 1.547. De afgelopen 24 uur hebben dus opnieuw 60 Limburgers positief op corona getest. Dat zijn er minder dan de helft van gisteren, toen er nog 132 extra besmettingen bijkwamen. Meer nog: het gaat om de laagste stijging van nieuwe coronabesmettingen van de afgelopen zes dagen. In Limburg zijn op dit moment 18 op 10.000 inwoners besmet met het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal natuurlijk nog een stuk hoger omdat niet iedereen met symptomen getest wordt. Limburg blijft daarmee nog altijd de zwaarst getroffen provincie, gevolgd door Vlaams-Brabant waar 13 op 10.000 inwoners besmet zijn. Antwerpen wordt nog altijd het minst hard getroffen met 9 op 10.000 besmettingen.

Meisje van 12 jaar

Het aantal Belgen dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, is met 876 extra besmettingen opgelopen tot 12.775. Op dit moment liggen er in de Belgische ziekenhuizen 4.920 coronapatiënten, dat zijn er 485 meer dan gisteren. Van die 4.920 patiënten liggen er 1.021 op intensieve. Daarmee is ongeveer de helft van de intensieve bedden voor coronapatiënten in ons land bezet. Er stierven de afgelopen 24 uur in ons land 98 coronapatiënten. Samen met nog eens 94 doden die de voorbije dagen vooral in woon-zorgcentra vielen, komt de totale dodenbalans van het coronavirus in ons land nu op 705. 93 procent van die overleden patiënten is ouder dan 65 jaar. Volksgezondheid meldt vanochtend ook het trieste nieuws van een meisje van 12 jaar dat aan het coronavirus is overleden. “Het meisje is plots achteruitgegaan na drie dagen koorts”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Dit is iets wat ons helemaal overhoop haalt.” Het overlijden van het meisje wijst er volgens Van Gucht op dat het virus mensen van alle leeftijden kan treffen. “Dit is zeer uitzonderlijk. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Dat moet geval per geval onderzocht worden.”

Nationaal crisiscentrum: “Dit raakt ons bijzonder”