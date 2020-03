Nog weinig verkeer op de E 314

Maasmechelen - Ons land sluit zijn grenzen omwille van het Coronavirus en dat is goed te merken op de autosnelweg E 314 in Maasmechelen. Zoals deze beelden op een vrijdag in de namiddag. Het doet terugdenken aan de autoloze zondagen van 1973 tijdens het olie-embargo.

Internationaal vrachtverkeer en personenauto’s met een vergunning mogen, nog doorrijden aan de grenspost in Boorsem. Ook de Maasbrug in Maaseik is afgesloten en het veerpont in Meeswijk is uit de vaart genomen. De maatregelen zijn zeer drastisch, want ook fietsers kunnen niet meer naar Nederland en omgekeerd. Door het samenscholingsverbod liggen de - anders zo drukke - pleinen en straten aan de twee kanten van de Maas er verlaten bij.

Het is te hopen dat de specialisten het CoronavVirus zo vlug mogelijk bij haar nekvel te pakken krijgen en dat de strenge maatregelen versoepeld kunnen worden. In afwachting volgen wij de raad van de minister en blijven wij best in “Ons Kot” hokken.