Een man uit Yate in het Verenigd Koninkrijk had het geniale idee om de treurige mensen in de wachtrij aan de supermarkt een beetje op te vrolijken. In een opblaaspak van T-rex sloot hij aan in de wachtrij om boodschappen te doen.

De 37-jarige Russell Owen legde het tafereel vast. “Uit het niets zagen we een dinosaurus een winkelwagentje duwen en zwaaien in de wachtrij. Iedereen was aan het lachen. Het deed ons beseffen dat humor je in tijden van corona kan helpen”, aldus Owen.