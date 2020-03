Anna Wintour zoals u haar nog nooit zag: in een jeans

Altijd strak in het mantelpakje of piekfijn uitgedost in een jurk met bloemenprint én met de obligate zwarte zonnebril. Anna Wintour zul je niet snel betrappen in een casual outfit, maar de coronacrisis is duidelijk ook doorgedrongen tot in haar kleerkast.

Als hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue wordt van Anna Wintour verwacht dat ze er altijd onberispelijk uitziet. Je zult haar dan ook nooit betrappen op een frivole outfit, tenzij in tijden van corona blijkbaar. Op de Instagrampagina van de Amerikaanse Vogue verscheen namelijk een foto van de zeventigjarige Brits-Amerikaanse in een eenvoudige jeans, een witte T-shirt en een gestreepte trui.

Al bijna 100.000 volgers hebben op de foto gereageerd en vaak in puur ongeloof. “Wow, Anna Wintour in een jeans!”, is de algemene teneur. “Het is een tijd waarin we moeten genieten van de simpele dingen, ook wat kleding betreft”, schrijft ook iemand.

Maar Wintour heeft ook een boodschap met haar foto. “Ik weet dat we voor grote uitdagingen staan ??- en kan iedereen alsjeblieft eraan denken om thuis te blijven - maar ik weet ook dat we er ons samen door zullen slaan en onderweg zelfs momenten van vreugde kunnen vinden”, zegt ze. En die vreugde lijkt ze dus te vinden met een jeansbroek.