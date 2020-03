De Geluksvlinder brengt kleur in de gemeenschap van Reppel

Reppel

Bocholt - Alerte voorbijgangers en wandelaars - en dat zijn er veel in deze coronatijden - hebben het wellicht al opgemerkt: op de gevel van de basisschool in Reppel prijkt het nieuwe logo in volle glorie.

Het logo is kleurrijk, groot, speels en het versiert twee gevels van de school. Het is een volgende fase in de ontwikkeling van een nieuwe naam en logo voor de school. Hiermee wil de school een verhaal vertellen en de school aan de buitenwereld een gezicht geven.

Je leest de naam als Geluksvlinder, het speelse kind dat door het leven fladdert en waar de school een leer-, ontdek-, en speelplek voor biedt. Je leest de naam ook als Gelukvinder, in de vorm van een lachend kind, het warme nest dat de school wil zijn voor de kinderen, met groeikansen, een ontmoetingsplek, een plek om talenten te ontwikkelen, een plek om gelukkig te zijn. Een visitekaartje voor degelijk onderwijs.