Rihanna wil drie of vier kinderen: “Niets verkeerd met alleenstaande mama’s”

Niet een of twee, maar wel drie of vier kinderen. Dat is wat op Rihanna haar verlanglijstje staat als het over kinderen gaat. Dat vertelde de popster en zakenvrouw in een interview met de Britse Vogue. Ze ziet er ook geen graten in om desnoods een alleenstaande mama te zijn.

Laat een ding duidelijk zijn, Rihanna is dol op kinderen. De ondertussen 32-jarige zangeres en oprichter van het modehuis Fenty, make-upmerk Fenty Beauty en lingerielabel Savage x Fenty praat in Vogue over haar tienjarenplan en daar horen volgens haar zeker enkele kinderen bij. Met of zonder partner, zo blijkt.

“Ik ga sowieso kinderen hebben, wel drie of vier”, zegt ze. Op de vraag of ze een alleenstaande moeder zou willen zijn, antwoordt ze: “Natuurlijk”. “Sommige vrouwen worden neergehaald omdat de vader van hun kinderen niet meer in hun leven is. Maar er is maar een ding dat van belang zou moeten zijn en dat is gelukkig zijn, dat is het enige dat een gezonde relatie tussen een ouder en een kind kenmerkt. Het enige dat een kind kan grootbrengen, is liefde.”

In januari raakte bekend dat Rihanna een einde had gemaakt aan haar relatie met miljonair Hassan Jameel. Die twee vormden om en bij de drie jaar een koppel. Sindsdien werd ze onder meer gelinkt aan rapper A$AP Rocky.