OCMW Voeren belt ouderen op

Voeren - In deze coronatijden heeft niet iedereen iemand om op terug te vallen of iemand in de buurt om een babbeltje mee te slaan. Vooral ouderen zijn een kwetsbare doelgroep tijdens de uitbraak van een virus. Daarom is OCMW Voeren gestart met ouderen op te bellen om te vragen hoe het men hen gaat. Ook wordt aan de 70-plussers gevraagd of ze hulp kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het halen van boodschappen of medicatie.

Heb je zelf hulp nodig of ben je ongerust over iemand in je omgeving? Meld het dan bij onze maatschappelijk werkers op 04 381 99 20.

#samentegencorona