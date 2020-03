De concerten van Noordkaap die normaal gezien in april zouden plaatsvinden in de Brusselse AB worden verschoven naar de zomer en het najaar. Nieuwe data - in respectievelijke volgorde - zijn zaterdag 29 augustus, maandag 21 september en zondag 4 oktober. Tickets blijven geldig. Als de nieuwe datum niet past, moet je een terugbetaling aanvragen vóór 27 april. Meer info op de site van de AB.