Lummense paardendokter haalt tumor van 15 kg weg bij 27 jaar oude ruin

“Een tumor van 15 kg bij een paard, dat is erg uitzonderlijk”, vertelt paardenchirurg Tom Mariën (50). “De ruin Iberis was 28 jaar en de laatste maanden was het gezwel erg snel gegroeid. De ingreep was niet zonder risico, maar de gigantische tumor werd dinsdag weggehaald na een operatie van 2 uur. Nu komt Iberis bij ons op krachten”, aldus Tom Mariën.

Het was de eerste keer dat Tom Mariën in zijn toch wel rijk gevulde carrière een gezwel zag van 15 kg. “Het was een once in a lifetime. Via mijn collega Amandine kwam de Waalse eigenares van de ruin bij ...