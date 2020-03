Hof ter Bloemen introduceert de babbelbox

Heusden

Heusden-Zolder - Naast de digitale gesprekken via Skype zocht WZC Hof ter Bloemen een manier om een veilige ontmoetingsplek te creëren tussen bewoner en familie. Zo ontstond de babbelbox, weliswaar met een volledig veilige afscherming tussen beiden. Familie komt niet doorheen het gebouw, plexiglas en houtwerk vormen een stevige afscherming.

"Met veel dank hebben wij dit kunnen verwezenlijken dankzij jullie steun aan onze animatiekas", klinkt het in WZC Hof ter Bloemen. "Denk maar aan onze verkoop van de wafelenbak en huisbereide advocaat, aan de succesvolle kienavonden, BloemenRock, de kerstmarkt enzovoort. Nog veel meer danken wij de firma Acryplex BVBA, Filip Boyen interieurbouw, Mario Ulenaers, Josee Brams, en Mariëtte Goossens. Zonder hun hulp hadden wij dit project niet verwezenlijkt gekregen."

De afspraken omtrent de Babbelbox:

- Enkel op afspraak via 011/305.100 en dit enkel op werkdagen tussen 9 en 17 uur.

- 15 minuten per afspraak + slechts 1 afspraak per kamer per week. Overleg dus met je familie.

- Afstand houden buiten als er eventueel een wachtrij ontstaat!

- Alleen per gezin naar binnen OF met maximaal 2 personen met 1,5 meter afstand tussen beiden.

- Achter de lijn blijven in de box.

- Plexiglas niet aanraken.

- Afspraakmomenten bewoners gelijkvloers: ma. 13u-16u30, di. 9u30-11u30 + 13u-16u30

- Afspraakmomenten bewoners eerste verdieping: woe. 9u30-11u30 + 13u-16u30, do. 9u30-11u30

- Afspraakmomenten bewoners tweede verdieping: do. 13u-16u30, vrij. 9u30-11u30 + 13u-16u30

Respecteer de regels of de babbelbox wordt stopgezet.

Tevens staan deze afspraken onder voorbehoud naar de noodwendigheden van de organisatie.