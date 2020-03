Elke avond applaus en muziek op het Anne Frankplein

Corona slaat keihard toe in Limburgse rusthuizen: zes overlijdens in Alken, Hasselt en Bilzen

Regio

Het nieuwe coronavirus maakt zich steeds meer slachtoffers in woon-zorgcentra in Limburg. In Alken overleed één bewoner van WZC Cecilia na een vermoedelijke besmetting met het coronavirus, in het Hass...

Lees verder