Containerparken mogen weer open

Hasselt - Recyclageparken mogen vanaf dinsdag 7 april weer openen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist.

Sinds 18 maart zijn de containerparken in Vlaanderen gesloten na een beslissing van Demir. Na een toeloop in heel wat recyclageparken vorige week konden de regels van social distancing onmogelijk gehandhaafd worden. Heel wat Limburgse burgemeesters waren echter niet akkoord met de sluiting en vroegen vorige week al een gefaseerde heropening van de containerparken.

De minister gaat nu in op die vraag. De afvalintercommunales moeten wel de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en hun afvalparken gecontroleerd kunnen openen zonder de afvalophaling in het gedrang te brengen. “We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar. Een ordentelijk verloop van de heropening staat of valt met de flankerende maatregelen die de lokale besturen en de afvalintercommunales moeten nemen”, zegt Demir.

Bezoekers van recyclageparken zullen enkele richtlijnen strikt moeten opvolgen. Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het recyclagepark. Om erop toe te zien dat die richtlijnen ook worden nageleefd, vraagt Demir aan de burgemeesters om politioneel toezicht te voorzien.