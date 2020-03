Voormalig F1-paus: "Sebastian Vettel moet stoppen of naar McLaren gaan"

Bernie Ecclestone laat zijn licht schijnen over de situatie van Sebastian Vettel bij Ferrari en hij ziet daar nog weinig toekomst voor de viervoudig F1-kampioen.

Ook voormalig F1-paus Bernie Ecclestone ontsnapt niet aan het feit dat hij in zijn kot moet blijven maar het coronavirus kan de ondertussen negenentachtigjarige Brit niet beletten om zijn ongezouten mening te verkondigen.

Hij heeft het in een interview met 'F1-insider' onder andere over de moeilijke situatie waarin Sebastian Vettel zich bevindt bij Ferrari.

Vettel is in een benarde situatie belandt bij Ferrari en dat ligt mede aan het feit dat er de laatste jaren een paar belangrijke wissels aan de top van het legendarische merk zijn doorgevoerd. Ecclestone vermoedt dat Vettel zich door nieuwe teambaas Binotto niet honderd procent gesteund voelt.

"Binotto is heel sterk op technisch vlak," aldus Ecclestone. "Dat vertaalt zich in het feit dat zijn motor briljant was, op welke manier dan ook. Maar betekent dat ook dat hij de juiste man is om een team te leiden? Hij lacht altijd heel vriendelijk, het maakt niet uit of de zon schijnt of dat het regent, of Ferrari nu wint of verliest. Dat straalt niet meteen soevereiniteit uit."

Ecclestone denkt ook dat Ferrari ook meer wil inzetten op Charles Leclerc en dat het verhaal van Vettel bij de Scuderia op zijn einde loopt.

"Ik denk," zegt Ecclestone, "Dat de prestaties van Sebastian onlangs geleden hebben onder de nieuwe Ferrari line up met teamgenoot Charles Leclerc, wiens manager ook de zoon is van de FIA-voorzitter."

"Ik vermoed dat hij Binotto niet ziet als de steun die hij nodig heeft in zijn situatie. Sebastian moet daarom stoppen of op zoek gaan naar alternatieven voor 2021. McLaren, dan weer met Mercedes-motoren, zou een optie kunnen zijn."

Of hoe de Duitser die na vier wereldtitels bij Red Bull en met zijn overstap naar Ferrari in de voetstappen van zijn groot voorbeeld Michael Schumacher wou stappen nu plots eerder bij de exit staat dan bij een vijfde wereldtitel.

