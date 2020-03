Vijf pedofielen – een Truienaar, twee andere Belgen, een Nederlander en een Brit – riskeren vanochtend voor de Dendermondse rechtbank straffen tot vijftien jaar. Waarom is Operatie Azraël een mijlpaal?

Vijf ‘kernpedofielen’, waaronder Truienaar Niels M. (31), zijn de spilfiguren in Operatie Azraël – de kat van Gargamel in ‘De Smurfen’ – het grootste onderzoek naar kinderprostitutie ooit in ons land ...