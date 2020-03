83% clubs wil competitie stopzetten

Hoe moet het nu verder met de voetbalcompetitie in de lagere reeksen? Het antwoord op die vraag hoopt Voetbal Vlaanderen vandaag te geven. Drie scenario’s liggen op tafel: het seizoen afwerken (met of zonder eindronde), de competitie stopzetten (en klimmers en dalers bepalen) of de competitie neutraliseren. Een moeilijke knoop om door te hakken, blijkt uit een rondvraag bij alle Limburgse clubs uit de amateurreeksen en eerste provinciale. 45% van die clubs is akkoord om de huidige ranking als eindstand te beschouwen, 38% wil dat het seizoen geannuleerd wordt en 17% wil nog wel verder spelen.