Heel postkantoor in lockdown nadat postbode positief test

Bilzen - Nadat er maandag een postbode in Bilzen positief werd getest op het coronavirus nam bpost de beslissing op zowel het distributie- als loketgedeelte van het postkantoor op de Hasseltsestraat op dinsdag volledig te sluiten.

Bpost sluit in Bilzen op dinsdag 31 maart het distributie-en loketgedeelte van het postkantoor op de Hasseltsepoort, nadat maandag een 50-jarige postbode uit Bilzen positief testte op het coronavirus. “We gaan het pand dinsdag volledig ontsmetten, waardoor er geen postbezorging zal zijn in de regio Bilzen. Woensdag zijn de diensten in het lokale kantoor weer operationeel”, verduidelijkt woordvoerster van bpost Barbara Van Speybroeck.

Er zal geen screening van de andere postbodes gebeuren. “We vragen aan de werknemers van het kantoor om thuis te blijven als ze symptomen vertonen of ziek zijn.” Abonnees van Het Belang van Limburg in de regio Bilzen zullen dinsdag dus geen krant in hun brievenbus ontvangen. De krant kan wel nog steeds in krantenwinkels en grootwarenhuizen worden gekocht en uiteraard kunnen abonnees het volledige aanbod online lezen.