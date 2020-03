Johnson & Johnson wil nieuw coronavaccin in september op mensen testen

Landen we in 2021 vroeger dan verwacht met een werkend coronavaccin? Farmareus Johnson & Johnson beweert eraan te sleutelen. In september kunnen de eerste testen op mensen van start gaan.

In de race naar een vaccin stuurt nu ook farmagigant Johnson & Johnson zijn bolide de baan op. Dankzij de investering van een miljard dollar van BARDA, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, kan het moederbedrijf van het Belgische Janssen en Janssen haar onderzoek aanvatten. In september al zouden de eerste klinische studies op mensen kunnen plaatsvinden zodat tegen het begin van volgend jaar een betaalbaar vaccin op de markt kan verschijnen.

Daarnaast zal het bedrijf ook een nieuwe Amerikaanse productielocatie in gebruik nemen. Die moet voor extra capaciteit zorgen zodat wereldwijd meer dan een miljard doses verdeeld kunnen worden.

Op meerdere paarden wedden

Maar zal dit nu het grote wondermiddel worden? Het is niet de eerste keer sinds de globale coronacrisis losbarstte dat een multinationale farmagigant zich met een ijltempo op een mogelijk vaccin stortte. Onlangs nog probeerde Trump de rechten op een potentieel middel van het Duitse CureVac in Amerikaanse handen te krijgen.

Viroloog Steven Van Gucht vindt het alvast niet slecht dat meerdere bedrijven los van elkaar aan een vaccin werken. “Ik geloof graag dat er in september al getest kan worden”, zegt hij in De Wereld Vandaag op Radio 1. “Het is belangrijk dat verschillende bedrijven bezig zijn aan een oplossing. Sommige vaccins zullen falen terwijl anderen zullen werken.”

Toch moeten we nog niet al te snel op het wondermiddel hopen. “Testen op mensen is ook maar een fase in het onderzoeksproces. Het zal wellicht nog wel even duren voor er ook daadwerkelijk een betaalbaar vaccin op de markt is”, zegt de viroloog.