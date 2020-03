Achter een huis in de Laagsimsestraat zijn maandagnamiddag 38 konijnen, 15 fazanten, wat wilde eenden en een 20-tal illegale vangtuigen in beslag genomen. De dieren werden in het VZOC opgevangen. De politie en de Natuurinspectie zijn een onderzoek gestart.

Rudi Oyen en co werden in de namiddag door de politie kanton Borgloon gecontacteerd voor een geval van dierenverwaarlozing. Achter een huis hadden ze in een container konijnen gevonden die in erbarmelijke ...