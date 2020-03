Inmiddels telt de Verenigde Staten de meeste coronagevallen wereldwijd. De wijk Queens in New York is het zwaarst getroffen. Door armoede en gebrek aan zorgverzekeringen, verspreidt het virus zich er razendsnel.

Op beelden die opduiken op social media zien we hoe koelwagens gebruikt worden om de stoffelijke resten van overledenen in op te bergen. In het Brooklyn Hospital in New York worden de lijken zelfs met heftrucks in de koelwagen geladen. Opgelet: schokkende beelden.