Eén op twintig eigenaars van robotmaaiers vond al zwaargewond dier op gazon

Wie overweegt een robotmaaier aan te schaffen, koopt er best een waarvan de beschermingskap lager dan 4,5 cm boven de grond staat. Enkel die types stoppen voor jonge egels, de rest is levensgevaarlijk voor de beestjes. Zoveel blijkt na een navraag van Natuurpunt bij 600 eigenaars van robotmaaiers.

De egels hebben het moeilijk. In tien jaar is hun aantal met 50 procent gedaald. “Oorzaken zijn vooral het tekort aan eten. Door de intensieve landbouw is het voedsel in de randgebieden verdwenen en gaan ...