Grote vraagtekens bij buitenlandse reizen deze zomer

De amper getroffen provincie Luik maakte dit weekend een grote coronasprong, maar algemeen “vlakt de curve af”. Toch moeten de maatregelen nog een hele tijd strikt gevolgd worden, zeggen virologen. Ver reizen deze zomer, dat is nog een groot vraagteken.

Luxemburg, Namen en Waals-Brabant zijn de enige provincies waar het coronavirus nog ter plaatse lijkt te trappelen. Overal elders staat de teller al op meer dan duizend bevestigde gevallen. Ook in Luik. Die provincie stak er vrijdag nochtans met kop en schouders onderuit. Amper 208 gevallen waren er. Dit weekend liep dat aantal plots waanzinnig snel op. Op de dagelijkse coronabriefing stond Luik mee bovenaan met 1.222 bevestigde gevallen. Dezelfde vraag als vrijdag dringt zich op. Wat is daar aan de hand?

Het leek haast te mooi om waar te zijn. Slechts 208 bevestigde coronagevallen in zo’n dichtbevolkte provincie! Ook viroloog Steven Van Gucht, die dagelijks mee de nieuwste cijfers bekend maakt, kon geen sluitende verklaring geven. “Om heel eerlijk te zijn, we weten het niet precies”, klonk het vrijdag. Mogelijk was er sprake van minder tragere rapportage, of een kleiner aantal tests. Of het had te maken met de aantallen Luikenaars die in Noord-Italië gingen skiën. Het blijkt het eerste te zijn.”Er liep daadwerkelijk een groot labo uit Luik achterop met zijn resultaten. Dat wil zeggen dat er zaterdag in de tabellen plots ook gevallen bij kwamen van enkele dagen voordien.” Luik sprong zaterdag van 208 naar 849 cases. Zondag werden dat er 1.219 en intussen dus 1.222.

Luxemburg, oké. Maar Namen?

De hekkensluiters zijn nu Namen (275) en Luxemburg (235). “Voor Luxemburg zijn die cijfers niet onlogisch. Daar wonen veel minder mensen en ze wonen ook vaak ver uit elkaar. Maar voor Namen hebben we geen directe verklaring’, geeft Van Gucht ook deze keer toe. “We hebben geen indicaties dat men daar achterop zit met rapportering. Al is het wel zo dat er op bepaalde plekken minder getest wordt dan andere.”

Het einde van de epidemie is nog niet in zicht, herhaalde hij vanochtend nog eens. “Het is en blijft een bijzonder besmettelijk virus. Onze eerste betrachting is om de verspreiding te vertragen, zodat de ziekenhuizen de aantallen zieken aankunnen. De cijfers zijn nog altijd hoog en zullen nog blijven stijgen. Maar als ze dat niet sneller beginnen doen, moeten we het aankunnen. De helft van de beschikbare bedden is nu nog leeg. En zelfs dan is er nog wat extra capaciteit.” Ook professor infectieziekten Erika Vlieghe merkt op dat “de groei van het virus sputtert”. Het aantal gevallen stijgt nog, maar minder snel. Met de laatste cijfers in de hand zegt ook Van Gucht: “De curve vlakt af.”

Mag u dat nog zeggen? Toen microbioloog Herman Goossens dat dit weekend deed, reageerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) er scherp. “Voorbarig en onverantwoord”, vond zij.

“Ik denk dat de mensen nu stilaan wel begrepen hebben dat ze moeten binnen blijven. Dat blijft ook nodig. Ook met deze cijfers en ook wanneer binnenkort ze binnenkort zouden beginnen dalen. Ook dan is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt en dat de regels strikt opgevolgd worden. Eén nieuw geval kan snel leiden tot drie andere, die dan weer tot negen enzovoort. We zullen nog een hele tijd in een coronawereld leven.”

Met nog lange tijd ingrijpende inperkingen van het openbare leven?

“Sommige grote evenementen zoals festivals, ik denk niet dat die zullen kunnen doorgaan, neen. Ook bij reizen staan nog veel vraagtekens. We moeten vermijden dat we het virus opnieuw introduceren vanuit het buitenland, zoals na de krokusvakantie, eens we het hier onder controle hebben.”

Buitenlandse reizen zijn uit den boze, deze zomer?

“Dat moet allemaal nog bekeken worden. Maar feit is dat alle landen met deze crisis kampen. Er moet een manier gezocht worden om daarmee om te gaan. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld een verplichte quarantaine van twee weken na een buitenlandse reis, zoals nu ook het geval is.”