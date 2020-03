Na paasvakantie krijgen leerlingen sowieso nieuwe leerstof

Na overleg tussen minister, vakbonden en koepels is er nog steeds weinig duidelijkheid voor scholen. “Hoe dan ook wordt ‘19-’20 geen verloren schooljaar”, verzekert de overheid. Maar de grote knopen zijn nog niet doorgehakt. Als de scholen niet direct openen na de Paasvakantie, volgt er zeker nieuwe leerstof.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zat deze namiddag samen met de koepels, de CLB’s en de onderwijsvakbonden. Na de Nationale Veiligheidsraad van vorige vrijdag is het nog steeds onzeker of scholen opnieuw open gaan na de Paasvakantie. Scholen snakken naar duidelijkheid.

Maar veel duidelijkheid is er niet gekomen. Er werd gekeken naar drie mogelijke situaties:scholen starten opnieuw op meteen na de paasvakantie, ze starten opnieuw op in de loop van mei of ze starten niet of nauwelijks meer op vóór de zomervakantie.

Rustige paasvakantie

Ten eerste is afgesproken dat de Paasvakantie een ‘periode van rust’ zal zijn. Leraren bieden in de paasvakantie geen nieuwe leerstof aan, maar ze bereiden zich wel voor op de mogelijke scenario’s: verder gaan in afstandsonderwijs of meteen heropstarten. Maar, zo klinkt het, “er wordt gestreefd naar een redelijke termijn tussen het moment van de beslissing tot heropenen en de effectieve heropening. Zo krijgen scholen en ouders de kans zich daarop te organiseren.”

“Als de coronamaatregelen ook na 19 april blijven gelden, dan beperken scholen zich niet meer tot het aanbieden van geziene leerstof. Ze schakelen dan over naar ‘preteaching’ van nieuwe leerstof”, zegt de onderwijsadministratie. Dit wil zeggen dat de leerkracht nieuwe leerstof aanbrengt en deze daarna op school herhaalt.

“Geen verloren jaar”

“Het is op dit moment nog koffiedik kijken wanneer de scholen de normale lessen weer kunnen aanvangen”, klinkt het. “Hoe dan ook wordt 2019-’20 geen verloren schooljaar. We gaan met z’n allen de resterende onderwijstijd optimaal benutten en iedereen kansen blijven bieden door te focussen op de essentiële leerinhouden en te mikken op faire en haalbare evaluaties. Het evalueren op scharniermomenten in de schoolloopbaan vormt daarbij een specifieke zorg: overgang van lager naar secundair, graadovergangen, overgang van secundair naar hoger of naar de arbeidsmarkt.”

Er ligt dus wel nog werk op plank, want voor deze maatregelen zijn nog “inhoudelijke, organisatorische en juridische aanpassingen nodig. Dat vergt uiteraard meer tijd en overleg.”

“Er zijn inderdaad nog geen grote knopen doorgehakt”, klinkt het alvast bij het GO!. “Het is vooral wachten op de Veiligheidsraad. Niettemin blijven er een aantal vragen openstaan, zoals wat er gebeurt met stages en praktische vakken die niet evident zijn via afstandsonderwijs.”