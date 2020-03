Wim Borgers trapt af als eerste artiest van onze ‘Blijf in uw kot-concerten’

Wim is de frontman van de Lummense coverbands Boulevard Vinyl en Muziek Akoestiek. Hij is een rocker pur sang maar schrikt er met Boulevard Vinyl niet van terug om ook echte fuifnummers in een stevig tempo te brengen. Wim speelt vanuit zijn kot voor de lezers van Het Belang van Limburg en schenkt de opbrengst ervan aan het Stevoortse evenement ‘Live a life’.

Niet voor niets speelde hij zich al in de kijker op onder andere de Gentse Feesten en ook op Genk on stage. Zichzelf begeleidend op de gitaar zorgt hij tijdens dit ‘Blijf in uw kot-concert’ vast en zeker voor enkele herkenbare covers. “Eerlijk toegegeven, als artiest gaat er niks boven een live optreden en de interactie met het publiek. In deze coronatijden moeten we het helemaal zonder doen. Daarom dat ik ook geen moment getwijfeld heb om mee te werken aan dit initiatief. Hopelijk zorgen m’n muziekjes voor wat animo en ontspanning in vele Limburgse woonkamers. Ikzelf vond het in ieder geval heel aangenaam om mezelf even in te beelden dat ik voor een live-publiek aan het spelen was.”, aldus de zanger.

Vanaf vandaag mag u elke werkdag om 16 uur een nieuwe video verwachten op hbvl.be/blijfinuwkot. Op deze manier hopen we u een beetje te entertainen ‘in uw kot’ en geven we de artiesten de mogelijkheid alsnog hun ding te doen in deze corona-tijd. We voorzien ook een digitale hoed waarin u volledig vrijblijvend een kleine gift kan doen via de Payconiq-code op deze site. Wim Borgers laat alvast weten dat hij de inhoud van deze digitale hoed schenkt aan het evenement ‘Live a life’ dat jaarlijks in Stevoort wordt georganiseerd voor het goede doel.Geniet van Wim Borgers en blijf in uw kot.

U kan storten door de onderstaande QR-code te scannen met uw smartphone en uw betaling uit te voeren via Payconiq.