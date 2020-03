Vier maanden cel en 1.000 euro boete voor vrouw met agressieproblemen

De rechter in Leuven heeft een vrouw uit Zoutleeuw tot 4 maanden celstraf veroordeeld voor het toebrengen van slagen, het plegen van vernielingen en smaad aan de politie. Bij verstek had ze 6 maanden cel gekregen maar de vrouw tekende verzet aan zodat zij opnieuw voor de rechter moest verschijnen.

In een bakkerswinkel had zij de winkelbediende in het gezicht geslagen, speelgoed door de winkel gegooid en een reclamepaneel tegen de toonbank gesmeten omdat zij niet onmiddellijk bediend werd. Later ...