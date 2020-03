Tien nieuwe coronadoden in Limburgse ziekenhuizen brengen totaal op 84

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur opnieuw tien coronapatiënten overleden. Dat brengt het totale dodenaantal in Limburg op 84. Op dit moment verblijven in ziekenhuizen in onze provincie 481 coronapatiënten, van wie 110 op intensieve liggen.

De dodenbalans van de coronacrisis blijft in Limburg fors oplopen. De afgelopen 24 uur stierven er opnieuw tien coronapatiënten in ziekenhuizen, wat het totale aantal op 84 coronadoden brengt. Limburgers die het leven lieten in woon-zorgcentra zijn daar dus niet bijgerekend.

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, waar opnieuw twee coronapatiënten stierven, blijft het zwaarst getroffen met een totaal van 25 corona-overlijdens. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden (+2 overlijdens) komt de teller van het aantal coronadoden op 22. Ook het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder (+2 overlijdens) wordt zwaar getroffen met in totaal 12 overleden coronapatiënten.

Het ZOL in Genk telt momenteel 8 coronadoden (+2), het Mariaziekenhuis in Pelt heeft zeven corona-overlijdens (+1) en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik betreurt zes coronadoden (+1). Enkel in het AZ Vesalius ziekenhuis stierven er de afgelopen 24 uur geen coronapatiënten, waarmee de teller daar op vier coronadoden blijft.

481 coronapatiënten

In de zeven Limburgse ziekenhuizen verblijven momenteel in totaal 481 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er veertien meer dan gisteren. Het gaat om de minst grote stijging van nieuwe ziekenhuisopnames in Limburg van de laatste zeven dagen. Gisteren was er bijvoorbeeld nog sprake van 54 extra opnames.

Van de 481 patiënten in Limburg verblijven er momenteel 110 op intensieve zorgen. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vangt nog altijd het grootste aantal coronapatiënten op: 129, van wie 34 op intensieve. In het ZOL in Genk verblijven 99 patiënten, van wie 33 op intensieve.

Van de kleinere ziekenhuizen in Limburg vangt het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden het hoogste aantal coronapatiënten op (61, van wie 11 op intensieve), gevolgd door het AZ Vesalius ziekenhuis (60 coronapatiënten, van wie 6 op intensieve), het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder (49 coronapatiënten, van wie 10 op intensieve) en het Mariaziekenhuis in Pelt (47 coronapatiënten, van wie 8 op intensieve).

Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik telt momenteel het laagste aantal patiënten met een coronabesmetting: 36, van wie 8 op intensieve.