Pedicure at home: stap voor stap naar verzorgde voeten voor de zomer

Na een winter in dikke sokken en gesloten schoenen, kunnen voeten weer vaker in sandaaltjes. Maar in coronatijden kun je momenteel ook niet langs bij de schoonheidsspecialiste voor een verkwikkende pedicure. Nathalie Flamée, onder meer gespecialiseerd in esthetische en medische pedicures, geeft tips een basis DIY-voetverzorging.

Stap 1: zachtjes scrubben

Om je voeten op te frissen na een winter verstopt zitten in kousen en gesloten schoenen, kun je beginnen met een zachte scrub. Welke scrub je kiest, maakt niet zo veel uit. Let er gewoon op dat je met een fijne korrel werkt. Masseer het product zachtjes in tijdens het douchen of in bad - vergeet zeker de hiel, de enkel en de huid rond de tenen niet. Scrubben haalt de dode huidcellen weg en dat zal ertoe leiden dat hydraterende crèmes beter inwerken.

Tip: neem geen voetbad als voorbereiding van een DIY-pedicure. Een voetbad kan ter ontspanning, maar als je gaat scrubben en vijlen, zal de huid na een voetbad te verweekt zijn en dan krijg je sneller wondjes.

Stap 2: voorzichtig vijlen

Na het scrubben, komt het vijlen. Dat doe je volgens de experte het best met een puimsteentje of een voetvijl. Laat een rasp links liggen, die zijn vaak te hard voor de huid. Let erop dat je niet te frequent met de vijl in de weer bent, want dan kun je net eeltvorming stimuleren. Vijlen doe je trouwens in de richting van eventuele kloofjes. In tegengestelde richting werken, vergroot kloofjes.

Stap 3: keurig geknipt

De eerste stappen, maken je voeten al iets zachter. Nette nagels maken de verzorgde look nog completer. Knip ze recht af. Als je schuin afknipt, kun je een ingroeiende nagel krijgen. Vijl de nagel evenwijdig met de nagel glad. Ga voor een vijltje met een zachte korrel voor het mooiste resultaat. Vuiltjes onder de tenen? Verwijder het met een nagelborstel. Haal het niet weg met een scherp mesje of stokje, dan is de kans op wondjes - denk loslatende nagelplaat - groter. Duw nagelriemen, die nagels beschermen, zacht achteruit met een bokkenpootje. Dan kun je de nagel zelf mooier lakken. Tip: de nagelriemen geven makkelijker mee na een douche of bad.

Een gescheurde nagel? Je kunt er een pleister over kleven, maar check dat er geen lucht onder kan, dat zou schimmels kunnen veroorzaken. Houd een gescheurde nagel zeker kort, dan kan deze niet verder scheuren in de tijd dat je niet naar de pedicure kunt.

Stap 4: hydrateren

Als laatste stap in de verzorging komt de hydratatie. Het allerbelangrijkste? Masseer een hydraterende crème naar keuze goed in. Anders leg je er gewoon een dikke laag op, die meer in je kousen dringt dan diep in de huid. Een tip: smeer ’s avonds een dikke laag crème, wikkel je voeten losjes in vershoudfolie en draag er sokjes over. Het middel kan de hele nacht inwerken. Het werkt ook beter dan als je ingesmeerde voeten in een afgesloten schoen zouden glijden.

Stap 5: slim lakken

Als je een lakje aanbrengt als finishing touch, begin dan met een transparant laagje. Bepaalde nagellakken dringen in de nagel zelf en dat kan, net als verkleuring door zonlicht, een gele schijn achterlaten. Een beschermende basislaag gaat effect dat tegen. Als je geen fan bent van een teenspreider, kun je ook watjes of - als je er nog hebt - toiletpapier tussen je tenen draaien om netjes te lakken. Een kleurloze toplaag houdt de kleur langer vast.

Tip: kun je zelf moeilijk bij je voeten? Schakel de hulp van je partner in. In deze tijd vind je vast tijd genoeg voor een ontspannende voetmassage. Ook fijn: een voetborstel met lange steel om je eigen voeten te vertroetelen.

Meer info via www.nathalieflamee.be

Eeltverwijderaar - Tweezerman - 20,65 euro via Zalando

Voedende crème voor handen, voeten en nagels - Close Brussels - 19,90 euro

Lakje - O.P.I ‘My Chihuahua doens’t bite anymore’ -15,95 euro

Bokkenpootje - Bol.com - 6,95 euro

Nagelvijl in glas - H&M - 3,99 euro

Nagelschaartje - Scholl - 8,89 euro