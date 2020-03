ZOL lanceert inzamelingsactie voor patiënten

Genk - Het ZOL in Genk lanceert een inzamelingsactie voor de patiënten die momenteel in het ziekenhuis zijn opgenomen. “Met het ingezamelde geld kunnen we hen op een extra dessert trakteren of meer technologische ondersteuning voorzien om met het thuisfront te communiceren.”

“De voorbije weken hebben we geregeld de vraag gekregen van mensen hoe ze hun steentje konden bijdragen”, legt woordvoerder Jurgen Ritzen van het ZOL uit. “Daarom hebben we nu een rekening geopend waar burgers geheel vrijblijvend giften kunnen storten.”

Het Genkse ziekenhuis heeft een rekening geopend waarop mensen vrijblijvend kunnen storten. “Het geld vloeit rechtstreeks naar de patiënten.” Foto: rr

Het geld vloeit rechtstreeks naar de patiënten. “Het zijn voor iedereen zware tijden. Onze zieken mogen nu al twee weken geen bezoek of traktaties van familie en vrienden meer ontvangen. Met het verzamelde geld hopen we dat leed een beetje te verzachten. Zo willen we patiënten geregeld verrassen met een extra dessert of drankje. Daarnaast hopen we enkele tablets of smartphones te kunnen kopen zodat elke patiënt met het thuisfront kan blijven communiceren.”

Op www.zol.be vindt u alle info over de fundraiser.