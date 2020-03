Dilsen-Stokkem -

Op de Boslaan in Lanklaar is een Dilsenaar zondag even voor de middag in het gezicht gespuwd door fietsers. De wandelaar had een opmerking gemaakt omdat de drie met elkaar aan het fietsen. Het trio werd daarop volgens het slachtoffer zeer agressief. Er werd op de man gespuwd. De melder liet weten enkel zijn burgerplicht te willen doen door hun erop wijzen dat ze niet zo dicht bij elkaar mogen fietsen.