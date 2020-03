Lanaken - Bij de politie zijn maandag drie inbraken gemeld. Dieven drongen binnen in twee bedrijven op het bedrijventerrein op Europark. Uit een bedrijf is werkmateriaal gestolen. Wat er weg is bij het andere bedrijf, moet uit een inventaris blijken. De derde inbraak gebeurde in het ontmoetingscentrum Jeugdpark in Smeermaas. Ook hier is niet meteen duidelijk wat er weg is.